Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskilip'te jandarmadan kamu personeline "trafik kazalarını önleme eğitimi"
[arşiv haber, AA]
Çorum'un İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla itfaiye, orman ve zabıta ekiplerine eğitim verildi.
İskilip Belediyesi İtfaiye Amirliğinde düzenlenen eğitimde 35 kamu personeline, seyir halinde cep telefonunun kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve geçiş üstünlüğü konularında bilgi verildi.
Eğitimde, ayrıca kazaların oluş şekli ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.
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