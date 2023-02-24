İskilip Belediyesi İtfaiye Amirliğinde düzenlenen eğitimde 35 kamu personeline, seyir halinde cep telefonunun kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve geçiş üstünlüğü konularında bilgi verildi.

Eğitimde, ayrıca kazaların oluş şekli ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.