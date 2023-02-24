İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen M.E'ye ait bağ evine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, 81 piyade tüfeği fişeği, 348 av tüfeği fişeği, 2 şarjör, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile harici bellek bulundu.

Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, "kasten yaralama", "tehdit" ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi.