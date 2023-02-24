Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Apartmanı kaplayan yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın Afyonkarahisar Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.