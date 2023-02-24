"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenlere gönderilmek üzere Çevreli beldesinde cuma namazı sonrası yetiştirici Oktay Coşkun tarafından bağışlanan biri kuzulu iki koyun için açık artırma düzenlendi.

Çevreli Merkez Camisi önünde düzenlenen açık artırmada kuzusu olan koyun 5 bin liraya Ahmet Ceyhan, diğeri ise 1255 liraya Bekir Dönmez tarafından satın alındı.