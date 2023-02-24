Depremlerin ardından çok sayıda caminin yıkıldığı ve zarar gördüğü Antakya'da, depremzedeler ve bölgede çalışma gerçekleştirilen ekipler, cuma namazı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki yıkılan eski meclis binası önündeki namaza polisler, askerler, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllüler ve depremzedeler de katıldı.

İmamın vaazının ardından cuma namazı kılındı. ​​​​​​​