Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı
[arşiv haber, AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ibadet yerinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde cuma namazı Cumhuriyet Meydanı'ndaki yıkıntıların arasında kılındı.
Depremlerin ardından çok sayıda caminin yıkıldığı ve zarar gördüğü Antakya'da, depremzedeler ve bölgede çalışma gerçekleştirilen ekipler, cuma namazı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki yıkılan eski meclis binası önündeki namaza polisler, askerler, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllüler ve depremzedeler de katıldı.
İmamın vaazının ardından cuma namazı kılındı.
Etiketler: Hatay
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