Oda Başkanı Ayhan Konar, Giresun Belediyesi ek hizmet binasında oluşturulan alanda 15'i kadın olmak üzere 35 oda üyesince depremzedelere ücretsiz hizmet verildiğini söyledi.

Gün içerisinde 150'ye yakın depremzedeye kişisel bakım hizmeti sunmayı hedeflediklerini aktaran Konar, desteklerinden dolayı Giresun Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Konar, odalarına üye berber ve kadın kuaförlerine ferdi olarak gelen afetzedelerden de ücret talep edilmeyeceğini belirterek, "Depremzedelerimize güzel bir hizmete imza atıyoruz. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu çalışmamız bugüne bağlı değil. Yurtlarda veya otellerde de düzenlenecek organizasyonlara katılım sağlamaya hazırız" dedi.