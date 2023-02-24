Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir
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