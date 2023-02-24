Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
Aksaray'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aksaray
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