Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı dondu, camlar buz tuttu
Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan don nedeniyle evlerin pencereleri buzla kaplandı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber sabah saatlerinde don meydana geldi.
Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.
Etiketler: Ağrı
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