İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumalı Mahallesi'nde P.T'ye ait bir ikamete operasyon düzenledi.

KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile led ışık, adaptör, akım düzenleyici, ışık yansıtıcısı ve florasan lambadan oluşan özel düzenek ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.