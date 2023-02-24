Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek valilik koordinasyonunda Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurtların içerisinde açılan sağlık merkezlerinde bebek ve çocuklarını aşılatabiliyor.



Depremzedelere yönelik, "Mobil Sağlık Hizmeti" olarak başlatılan çalışmada sağlık ekibinde birer hekim ve hemşire görev yapıyor. Mobil sağlık ekipleri, muayene sonrasında gereklilik halinde afetzede çocukları bir sağlık merkezine sevk de ediyor.



“Çocuklarımızın eksik kalan aşılarını biz yurtlarımıza gelerek tamamlıyoruz”



Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Zeynep Olgun Gürbüz, “Bebeklerde rutin ülke genelinde yapılan aşıları olan verem aşısı, kızamık aşısı, kabakulak, hepatit A, hepatit B gibi rutin çocuk çağlarda yapılması gereken aşıları depremzede çocuklarımızın eksik kalan aşılarını biz yurtlarımıza gelerek tamamlıyoruz. Depremden etkilenen misafirlerimiz Konya’da çeşitli yurtlarda misafir ediliyor. Bugün bu yurttayız periyodik aşı günleri gelmiş çocuk ve bebekleri tespit ettik. Yapılan tespit sonrası çocuk ve bebeklerin eksik aşılarını tamamladık. Yaptığımız çalışmalar da güzel geçti. Bazı çocuklarımız hasta olduğu için aşısını yapamadık, tekrar planlayıp geleceğiz” dedi.



Yurtlarda çocuklarının aşıları tamamlanan aileler ise yapılan bu çalışmalar için yetkililere teşekkür ederek, yapılan sağlık çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.