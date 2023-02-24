Şehit Sercan Yazar ile Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, afet bölgesinde kullanılmak üzere soba üretildi.

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Adnan Aydınoğlu, Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Tİcaret Odası destekleriyle gelen malzemelerle soba üretmeye başladıklarını ifade etti.

İlk etapta bölgeye 350 adet soba gönderdiklerini ve öğrencilerle üretime devam ettiklerini aktaran Aydınoğlu, şöyle konuştu:

"Talep halinde bunu 1000 adete çıkarmayı planlıyoruz. Depremin ikinci gününde yine okulumuzun kimya laboratuvar bölümündeki öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz temizlik malzemelerini, özellikle sıvı el sabunu, dezenfektan ve kolonya olmak üzere 400 litre temizlik malzemesi gönderdik. Okulumuz adına ne gerekiyorsa bölge için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oradaki dostlarımızın, kardeşlerimizin neler yaşayabileceğini, neler hissettiğini çok yakından bildiğimiz için elimizi olabildiğince hızlı tutmaya çalıştık. Eğer oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa ilaç olabiliyor, dertlerine bir çare olabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk, en büyük gurur budur."

İnsanlara yardım edebildiği için çok mutlu olduğunu belirten metal bölümü öğrencisi Emre Gündüz ise, "Oradaki insanları bir şekilde sıcak tutmayı istiyorum. İlk defa yapmama rağmen metal bölümünde okuduğum için elim yatkın. Soba üretimi yapılacağını duyunca arkadaşlarımla toplanıp gönüllü olmak istedik. Benimde bölgede çok akrabam var. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmek istedik." dedi.