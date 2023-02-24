Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için üyeleri ile birlikte harekete geçtiklerini söyledi.

Depremzedeler için düzenledikleri bağış kampanyasının ilgi gördüğünü belirten Atakan, "Kampanyamız kapsamında toplamda 600 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan bağışı oldu. Bağışlanan hayvanlar Kütahya Belediyesi mezbahasında kesilerek, etleri Et ve Süt Kurumuna teslim edilecek. Bu etlerden de kavurma yapılarak ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da bağış miktarı yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Daha sonra, dualarla bağışlanan hayvanların kesimi yapıldı.