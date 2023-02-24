Almanya'da yaşayan Şahan Arif ve Kadir Sel kardeşler ile Murat İlkay, depremzedelere Almanya'daki arkadaşlarının da katkısıyla destekte bulundu.

Gurbetçiler, depremzedeler için üç kazan "hirisi" yaptırdı.

Hazreti Hızır Türbesi sorumlusu Ali Dönmez'in nezaretinde yapılan üç kazan "hirisi" Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde depremzedelere dağıtıldı.