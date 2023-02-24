Şehit Gökhan Topal Halk Eğitim Merkezinde el sanatları kursundaki 50 kursiyer, deprem bölgesindeki çocukların soğuktan etkilenmemesi ve destek vermek amacıyla atkı, bere, patik, oyuncak bebek örmeye başladı.

Orta Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle kursiyerler ve ilçedeki gönüllü kadınlar, ilmikleri deprem bölgesindeki çocuklar için attı.

Kaymakam Mehmet Ali Uzun, kadınların gösterdikleri ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da depremzedece çocuklar için gösterilen çabadan dolayı minnettar olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan kötü günler atlatılacaktır. Rabb'imden bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ederim" dedi.

Usta öğretici Emine Bezci ise kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacağını belirterek, "Üşümesinler diye ilk etapta çocukları düşündük. Onlar için giysiler ördük. Deprem gerçeği acı bir durum. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Üretime devam edeceğiz. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

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