09.12.2025 22:31

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi yaraladı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri, Beytullahim’in batısındaki Husan beldesinin doğu girişine baskın düzenleyerek gaz bombası ve gerçek mermi kullandı.

Filistin Kızılayı, gazdan etkilenen ve yaralanan 5 kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini açıkladı.

Kızılay, Kudüs’teki El-Cib askeri kontrol noktasında daha önce serbest bırakılan 3 eski esirin, askerler tarafından darbedildikten sonra hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırıyor
İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırıyor

Filistin’in Sesi radyosunun haberine göre, Nablus’un güneyindeki Akraba beldesinde de İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. Askerlerin bir camiye girerek bazı Filistinlileri alıkoyduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyüne ve El-Bire kentine de baskınlar düzenledi.

İsrail Batı Şeria
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu TRT Haber'de
