İşe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

29 Şubat günü meydana gelen olayda, servisi kaçıran 30 yaşındaki Merve Ç., işe yürüyerek gittiği esnada yoğun sis sebebiyle kendisini göremeyen kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Merve Ç., 5 gün sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merve Ç., hastane işlemleri sonrasında Kocaali Alandere Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.