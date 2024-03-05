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Güncel
İHA 05.03.2024 11:13

İşe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

İşe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

29 Şubat günü meydana gelen olayda, servisi kaçıran 30 yaşındaki Merve Ç., işe yürüyerek gittiği esnada yoğun sis sebebiyle kendisini göremeyen kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Merve Ç., 5 gün sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merve Ç., hastane işlemleri sonrasında Kocaali Alandere Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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