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Güncel
AA 05.03.2024 11:09

Kemalpaşa'da çocukların ağız ve diş sağlığı için proje başlatıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3-6 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı için tarama ve eğitim projesi hayata geçirildi.

Kemalpaşa'da çocukların ağız ve diş sağlığı için proje başlatıldı

Projenin tanıtımı için Kemalpaşa 75. Yıl Anaokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Musa Sarı, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğinde başlatılan projeyle toplumun ağız ve diş sağlığının geliştirilmesini, sağlıkta fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

İlçedeki anaokulu ve kreşlerde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar, velileri ve anne adaylarına yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini aktaran Sarı, ağız ve diş taramalarının da yapılacağını, taramalar sayesinde erken teşhisle tedavi için çocukların en yakın ağız ve diş sağlığı merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti.

Toplantıda velilere ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı, öğrencilere diş macunu ile diş fırçası dağıtıldı.

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