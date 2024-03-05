Duman 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.03.2024 11:03

Seçim güvenliği toplantısı, Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında yapıldı

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçim güvenliği toplantısı, Siirt Valisi Kızılkaya başkanlığında yapıldı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin, Siirt’te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar, seçim büroları, 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü. Siirt’te seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Kızılkaya, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti. Mahalli idareler genel seçiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde; hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz" dedi.

Vali Kızılkaya, huzur ve kardeşlik şehri Siirt’te, seçimlerin huzur ve güven iklimi içinde geçeceğini ümit ettiğini, sözlerine ekledi. Siirt Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki, adli ve askeri erkanın yanı sıra ilçe kaymakamları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ETİKETLER
Siirt
Sıradaki Haber
Sarıkamış'ta kar etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'a iki metro hattı müjdesi
12:02
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
11:57
Bakan Tekin: Yeni müfredat kademeli uygulamaya geçecek
12:02
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
11:59
ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören yasayı askıya aldı
11:56
Ulusal Antarktika Bilim Seferleri bilinmeyenlere ışık tutuyor
Gazze'de çocukların yakacak telaşı
Gazze'de çocukların yakacak telaşı
FOTO FOKUS
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ