Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş yerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Van Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da sis etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz