Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, ABD Futbol Federasyonu'nun yayınladığı B Grubu fikstüründe İran bayrağını ortada logo olmaksızın sadece üç renkle yayınlamasına tepki göstererek bunun "hukuka aykırı" olduğunu, düzeltilmesi için Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, İran Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının yanı sıra ülkenin Katar Büyükelçisi'nin de gerekli girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

[Sosyal medyada İslam Cumhuriyeti amblemi olmadan İran'ın ulusal bayrağını gösteren bir ABD futbol federasyonu ekran görüntüsü.]

Girişimler sonrası ABD tarafının bu konudaki hatasını kabul ettiğini, İran bayrağını doğru şekilde fikstüre yüklediğini aktaran Kenani, bunun FIFA düzenlemeleri açısından "yasa dışı" olduğunu ve konunun "soruşturulması ve hesap sorulması" gerektiğini belirtti.

İran, BM İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği heyetle iş birliği yapmayacak

Öte yandan Kenani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde verilen, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi kararını kabul etmediklerini ve iş birliği yapılmayacağını söyledi.

Kenani, İran'ın "milli sorumlulukları çerçevesinde" uzmanların, hukukçuların, resmi ve gayri resmi temsilcilerin katılımıyla bir "milli heyet" oluşturduğunu ve bu konuda "kapsamlı bir soruşturma" yürüttüğünü belirtti.

İran'ın bu konuda ulusal sorumluluklarını yerine getirmekte olduğunu savunan Kenani, "Hükümet bugüne kadar bu alanda sorumlu bir şekilde hareket etti. Ulusal bir komite oluşturarak sorumluluğunu sürdürecek ve şeffaf bilgi verecektir" açıklamasında bulundu.

Umman Denizi'nde 16 Kasım'da İsrail petrol tankerine yapılan saldırı sonrası İran'a yöneltilen suçlamaların ise "haksız" olduğunu söyleyen Kenani, "İran bir şey yaparsa, bunun sorumluluğunu alacak kadar cesurdur" ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resi'nin resmi daveti üzerine yarın Tahran'a ziyarette bulunacağını, ziyarette iki ülke arasındaki "siyasi, ekonomik ve ticari konuların" ele alınacağını aktardı