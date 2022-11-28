Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla görüştü
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi. Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin talimat verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.
Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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