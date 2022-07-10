Kurban Bayramı'nın bugün idrak edildiği İran genelinde bayram namazları her şehrin bir merkezinde kılındı.

Tahran'daki İmam Humeyni Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ile başlayan bayram namazına hutbe ile devam edildi. Namazı Tahran'ın geçici Cuma İmamı Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi kıldırdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin de katıldığı namaza şehrin sakinleri ilgi gösterdi.

Bayram namazı nedeniyle trafik oluşmaması ve namaza gelişlerde sorun yaşanmaması için camiye giden yollar araçlara kapatıldı. Namaza giden vatandaşlar için metro seferleri artırıldı, belediye otobüsleri servis düzenledi.