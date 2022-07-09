Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kore gazisi arsasını bağışladığı camiden son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de Kore gazisi Recep Pelvan, arsasını bağışladığı camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
92 yaşında vefat eden Kore gazisi Recep Pelvan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yavuz Sultan Selim Camii'ne getirildi. Kore gazisinin kızı Meral Pelvan Dalgıç ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, Pelvan'ın Yavuz Sultan Selim Camii yapımında arsasını bağışladığını belirterek, "Bir insan cami, okul, hastane yaptırırsa amel defteri orada ibadet edildiği ve istifade edildiği sürece kapanmaz" dedi.
Pelvan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.
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