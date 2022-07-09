92 yaşında vefat eden Kore gazisi Recep Pelvan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yavuz Sultan Selim Camii'ne getirildi. Kore gazisinin kızı Meral Pelvan Dalgıç ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, Pelvan'ın Yavuz Sultan Selim Camii yapımında arsasını bağışladığını belirterek, "Bir insan cami, okul, hastane yaptırırsa amel defteri orada ibadet edildiği ve istifade edildiği sürece kapanmaz" dedi.

Pelvan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.