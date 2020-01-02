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İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem02 Ocak 2020 Perşembe 09:59 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 10:00
İran'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
İran, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.
Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA