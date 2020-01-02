Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Turgutreis-Bodrum-Güllük yolunun 21-24. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler Yalıçiftlik servis yoluna yönlendiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Niksar-Tokat yolunun 49-50. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerindeki üst geçit çalışmaları nedeniyle banket daraltması yapılıyor. Yolun bu kesiminde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametindeki tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA