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Güncel
DHA 04.05.2023 14:57

İnternetten satışa çıkardığı otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mertcan Çeri yaşamını yitirdi. Çeri’nin, kazadan 4 gün önce otomobilini internet üzerinden satışa çıkardığı öğrenildi.

İnternetten satışa çıkardığı otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İznik’ten Orhangazi yönüne giden Mertcan Ç. idaresindeki otomobil, hızlı girdiği virajda karşı yönden gelen A.B. idaresindeki TIR’a yandan çarptı.



İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Mertcan Çeri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeri’nin cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü A.B. gözaltına alındı.


Mertcan Çeri’nin, askerden yeni geldiği ve kaza yaptığı otomobilini 30 Nisan'da bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Mertcan Çeri, bugün ikindide Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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