Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.05.2023 14:48

Doğada sürü halinde gezen leylekler dikkat çekti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sürü halinde gezen leylekler dron ile görüntülendi.

Doğada sürü halinde gezen leylekler dikkat çekti

Sivas’ta genelde evlerin çatılarında veya da direklerin tepelerine yuva kuran ve yuvalarda çift şekilde yaşamlarını devam ettiren leylekler bu kez sürü halinde görüntülendi.

Şarkışla ilçesinde havadan da görüntülenen leylek sürüsü dikkat çekti. 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu ifade etti.



“Bunların bir arada gezmesi garip bir durum"

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin bu mevsimde yuva yapmaları gerektiğini ama bu leyleklerin sürü halinde gezdiğini belirterek, “Buralar sulak bir alan olduğu için leyleklerin ve özellikle angut kuşlarının uğrak yeri oldu. Birkaç senedir gözlemliyorum, burada bayağı kuş çeşitliliği var. Buraya neredeyse kuş cenneti diyebilirim. Bana göre bunlar henüz eş tutmamış leylekler, uçuşları ve hareketleri onu gösteriyor. Şuan leyleklerin yuva yapma zamanları ama bunlar burada boş boş geziyor, muamelen gençler. Bu aylarda genelde çatılarda ve direklerde görürüz ama bende ilk kez arazide gezen leylek sürüsüne denk geldim, bunların bir arada gezmesi garip bir durum” dedi. 

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da depremzede çocuklar Bilim Şenliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
BM hırsızlıklar nedeniyle Etiyopya'ya insani yardımını durdurdu
15:29
Kenya'da muhalefet, hükümet ile anlaşma sonrası kitlesel gösterilere ara verdi
15:27
AİHM Fransa'yı suçlu buldu: Yabancı bebeklere insanlık dışı muamele
15:25
Nijerya'da patlayıcı yapanlar için ömür boyu hapis cezası isteniyor
15:24
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı
15:25
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı azaldı
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ