Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan temin edilen uyuşturucunun ilçede satılacağı bilgisine ulaştı.
Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de durdurulan araçta ve sürücü Mehmet Ş'nin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 76,61 gram metamfetamin, 3,85 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 375 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mehmet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Bursa
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