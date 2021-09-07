Ekipler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde satılan gıda ve içecekleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde Nurdağı ilçesinde 10, İslahiye ilçesinde ise 8 okul kantininde denetim yapıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.