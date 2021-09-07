Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da, bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.
Kartal'da, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımda bulunan söğüt ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaç, elektrikli testere ile kesilerek, otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat kontrollü sağlanan trafik ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 14:55
- 14:56
- 14:51
- 15:00
- 14:45
Sıradaki Haber
Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz