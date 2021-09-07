Eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okullar ve çevresinin güvenli bir hale getirilmesi amacıyla,

146 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi Jandarma personeli tarafından Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 13 ilçede bulunan 70 okul ve çevresinde devriye görevi yapıldı. Öğrencilere jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Denetimlerde, jandarma köpek timlerinin yaptığı kısa gösterileri çocuklar ilgiyle izledi. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri de ilçelerde okul servislerini denetledi.