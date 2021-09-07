Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te jandarma ekiplerinden okul servislerinde denetim
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, jandarma ekipleri, yüz yüze eğitimin ardından servis denetimlerini arttırdı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 258'i ilkokul olmak üzere 423 okulda denetim çevresinde servislerle ilgili denetim gerçekleştirdi.
183 personelin görev aldığı denetimlerde, çocuk korunmasına yönelik okul çevrelerinde de uygulama yapıldı.
Ekiplerin okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerini artırarak sürdüreceği bildirildi.
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