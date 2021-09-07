Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 258'i ilkokul olmak üzere 423 okulda denetim çevresinde servislerle ilgili denetim gerçekleştirdi.

183 personelin görev aldığı denetimlerde, çocuk korunmasına yönelik okul çevrelerinde de uygulama yapıldı.

Ekiplerin okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerini artırarak sürdüreceği bildirildi.