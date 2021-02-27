Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mesudiye Mahallesi Fesleğen Sokak’ta meydana geldi. Onur A. idaresindeki otomobil ile Basel L. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Hasan Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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