Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yüksekten düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9'uncu katında su tesisatı işiyle uğraştığı iddia edilen Latif A. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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