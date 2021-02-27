Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9'uncu katında su tesisatı işiyle uğraştığı iddia edilen Latif A. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.