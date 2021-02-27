Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. AÖL sınavlarına 25 Şubat 09:30'dan itibaren erişim sağlanabilecek.

AÖL sınavları online yapılacak

AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişim sağlayacak.

AÖL sınav giriş sistemi için tıklayınız.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

AÖL sınavları ne zaman?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

2021 AÖL 1. dönem sınavları duyurusu için tıklayınız.