Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Okullar ne zaman açılacak?

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle yüz yüze eğitime ve sınavlara geçiş tarihi 1 Mart Pazartesi'nden 2 Mart'a kaydırıldı.

Eğitime illerin salgın koşullarına göre başlanılacak.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek.