Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta ahırda çıkan yangında 18 dana telef oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırın yanması sonucu 18 dana telef oldu.
Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde Ömer Yayla'ya ait ahırda yangın çıktı.
Köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilemeyince 18 dana yanarak telef oldu.
Yangının hayvanların ısınması için yakılan sobanın devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Yangın
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