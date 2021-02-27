Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evlerinde sakladıkları uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımının yapıldığı Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette eğitimli köpeklerin desteğiyle yapılan aramada 85 gram uyuşturucu, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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