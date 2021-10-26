Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda bulunan Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri Atölyesi’nde açılan kursa öğrenciler ilgi gösterdi.

İnebolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 40 saatlik kursun talepler doğrultusunda eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurmaları istendi.