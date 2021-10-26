19 Mayıs ilçesinde bulunan 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, ormanı ve rekreasyon alanlarıyla dikkati çekiyor.

Sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşüyle kartpostallık görüntüler oluşan Nebiyan Dağı'nda devasa gürgen ağaçları gökyüzüne doğru uzayıp giderken, sarararak yere düşen yapraklar ise yüzeyi sapsarı bir örtü gibi kaplıyor.

Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Nebiyan Dağı, farklı renk tonlarını fotoğraflamak isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

Yüksekliği, tepesi ve ağaçları ile adeta insanlara oksijen deposu olan dağ, bisiklet, tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan sağlıyor.