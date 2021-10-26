Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmada, 6 kilo 800 gram esrar, 1 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 530 lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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