Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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