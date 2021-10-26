Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.