Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.
Bursa'da İnegöl’e bağlı kırsal Lütfiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçi Ahmet Ş. (27), kestiği aracın üzerine devrilmesi ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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