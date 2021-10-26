Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma başlattı.
Sanayi Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada satışa hazır çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Z. ve O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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