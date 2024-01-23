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Güncel
İHA 23.01.2024 10:11

İlkokul öğrencilerine balık tüketiminin önemi anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacıyla “Balık yiyorum sağlıklı büyüyorum” eğitimi verildi.

İlkokul öğrencilerine balık tüketiminin önemi anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde su ürünleri mühendisleri tarafından Yedieylül İlkokullu ile Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda balık ve balık dışındaki su ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi.

Toplam 235 öğrenciye balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, dünyanın en sağlıklı besin kaynağı olarak tüm dünyada yüksek tüketim alışkanlığı bulunan balık tüketimini çocuklara da özendirmek, yasalarla koruma altına alınmış balık türlerinin yasal boylarını öğretmek amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi.İl genelinde yapılan eğitim çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Etkinlik ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, su ürünlerinin tüketilmesinin artırılması ve sağlığımız üzerindeki faydaları konusunda bilgilendirmek amacı ile özellikle balık ve diğer su ürünlerimizi tanıtmak, balığın ve balık yemenin faydalarının anlatıldığı eğitim çalışmamız Ocak ayında da devam etti. Eğitim programı kapsamında, Efeler ilçesi Yedieylül İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda toplam 235 öğrenciye ‘Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ konulu eğitim verilmiştir. Şubat ayında da eğitim çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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