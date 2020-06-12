İzmir'de Bornova'da yaşayan Ömer ve Tuğba Dumanlı çiftinin 7 yıl önce doğan erkek bebeklerine Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesinde immün yetersizliğine bağlı zatürre teşhisi kondu. Doktorların acil olarak kök hücre nakli yapılması kararı verdiği bebek, uygun ilik bulunamadığı için kısa sürede hayatını kaybetti.

Genç çiftin bir yıl sonra Çağan Nefes ismini verdikleri diğer bebeklerine de aynı teşhis kondu. Türk Kızılay aracılığıyla düzenlenen kampanyalar sonucu Çağan Nefes'e uygun ilik ABD'li bir donörden bulundu, 17 aylıkken nakil gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA ]

Sağlığına kavuşan küçük çocuğa, 14 Mayıs'ta ateşinin yükselmesi sonrası EÜ Çocuk Hastanesinde COVID-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasıyla evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.

"Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı"

Anne Tuğba Dumanlı, "Benim çocuğum bir ABD'li donörün bağışladığı kök hücreyle sağlığına kavuştu. Benim oğlum o nakil sayesinde hayatta aslında. Eğer o nakil zamanında yapılmasaydı belki onu da diğer oğlum gibi kaybedebilirdim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Oğlunun güçlü bir çocuk olduğunu anlatan Dumanlı, şöyle konuştu:

"Ben karantina süresi boyunca zaman zaman umutsuzluğa kapıldım. Gözümü, uyurken bile oğlumdan ayırmadım. Allah razı olsun, Çağan Nefes'in hastanedeki doktorları, Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğluma nakil yapan doktorlar bana her seferinde, 'Siz merak etmeyin, yaptığımız kemik iliği sayesinde oğlunuzun artık bağışıklık sistemi çalışıyor.' dediler. Oğlum COVID-19 virüsünü yenince onların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anladım. Ben ilik nakil olmayı bekleyen tüm çocuklar için herkese bağışçı olma çağrısında bulunuyorum. "

[Fotoğraf: AA ]

"Nakil olan çocuklarımıza umut oldu"

Çağan Nefes Dumanlı'ya kök hücre nakli yapan hekimlerden EÜ Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Aksoylar, bağışıklık sistemi yetmezliğinin doğumsal hastalıklar içinde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Yaptıkları başarılı nakille küçük çocuğun sağlığına kavuştuğunu anlatan Aksoylar, "Bu süreçte bizim kadar annesi de evladını yaşatmak için çok mücadele verdi. Eğer COVID-19 hastalığını kök hücre nakli olmadan yaşasaydı belki çocuğumuz şimdi hayatta olmayabilirdi. Bağışıklık sistemi iyi çalıştığı için Çağan Nefes bu süreci iyi bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştu. Aslında o diğer tüm nakil olan çocuklarımıza umut oldu" dedi.