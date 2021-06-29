Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı İlave İstihdam Finansman Desteği başlıyor.

İstihdam kredisi başvurusu ne zaman?

Ekonomi Reform Paketi takvimi işlemeye devam ediyor. Takvimde açıklanan İlave İstihdam Finansman Desteği 30 Haziran'da başlayacak.

İstihdam kredisine kimler başvurabilir?

Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacak.

Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak. Kredi 24 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edilecekler.