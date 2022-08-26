Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak Mahallesinde ikamet eden ve ilçeden ilaç almak için sabah saatlerinde evden çıkan 76 yaşındaki Mehmet Demir, akşam saatlerinde eve gelmeyince ailesi telefondan aradı.

Telefonlarına cevap vermeyen Demir, ailesi ve akrabaları tarafından aranmaya başlandı.

Uzun bir süre haber alınmayınca ailesi, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Demir’in kayıp olduğunu haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Mardin-Diyarbakır karayolu Sürgücü kavşağında Demir’in cansız bedeni bulundu. Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evden ilaç almak için çıkmış

Demir, ilaç almak için gideceği Mazıdağı minibüslerini beklediği kavşakta bulunan yol kenarındaki demir bariyerlere yaslandığı ve bariyerlerin üstünden araziye düştüğü ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.