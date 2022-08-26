ilaç almak için evden çıktı, yol kenarında cansız bedeni bulundu
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde ilaç almak için çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni, Mardin-Diyarbakır karayolu Sürgücü kavşağı yol kenarında bulundu.
Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak Mahallesinde ikamet eden ve ilçeden ilaç almak için sabah saatlerinde evden çıkan 76 yaşındaki Mehmet Demir, akşam saatlerinde eve gelmeyince ailesi telefondan aradı.
Telefonlarına cevap vermeyen Demir, ailesi ve akrabaları tarafından aranmaya başlandı.
Uzun bir süre haber alınmayınca ailesi, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Demir’in kayıp olduğunu haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Mardin-Diyarbakır karayolu Sürgücü kavşağında Demir’in cansız bedeni bulundu. Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evden ilaç almak için çıkmış
Demir, ilaç almak için gideceği Mazıdağı minibüslerini beklediği kavşakta bulunan yol kenarındaki demir bariyerlere yaslandığı ve bariyerlerin üstünden araziye düştüğü ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.
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