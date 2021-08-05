Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. En yüksek vaka oranı yine Siirt'te kaydedildi.
En yüksek vaka oranı tespit edilen iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis oldu. En düşük oran ise Aydın'da kaydedildi.
Her 100 bin kişide vaka oranı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021
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