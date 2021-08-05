Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. En yüksek vaka oranı yine Siirt'te kaydedildi.

En yüksek vaka oranı tespit edilen iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis oldu. En düşük oran ise Aydın'da kaydedildi.

Her 100 bin kişide vaka oranı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.